Bakan Akar'dan depremzedelere: Her şey normalleşinceye kadar başımızın tacısınız



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)-MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir araya geldiği depremzedelere yönelik, "Her şey normalleşinceye kadar başımızın tacısınız. Hangi partiye oy verirseniz verin, hangi dinden, mezhepten, etnik kimlikten olursanız olun; öyle bir şey söz konusu değil. İhtiyacınız olduğu sürece burada kalmaya devam edeceksiniz" dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Bakan Akar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarında misafir edilen depremzedeler ile Gevher Nesibe Yurdu'nda bir araya geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Akar, "Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Depremin hemen ardından devletimiz vatandaşlarının yanına koştu. Türk Silahlı Kuvvetleri de ilk andan itibaren tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber etti. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere tüm bakanlarımız, valilerimiz, kurum ve kuruluşlarımız ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdü. Depremzedelere yardımcı olmak, acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak ilk andan itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek, inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz" dedi.

'ÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL'

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin tavrını hatırlatan bazı depremzedeler, kendilerinin de çıkartılıp, çıkartılmayacağı sorusu üzerine Akar, "Asla böyle bir şey söz konusu değil. Bu bizzat Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın, devletimizin teminatıdır" cevabını verdi. Akar, "Bazıları kendi kafasına göre, yalan yanlış işler yapıyor; yanlış hesap, Bağdat'tan döner. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Her şey normalleşinceye kadar başımızın tacısınız. Bunda hiçbir şüphe yok, sakın. Aklınızın ucuna bile böyle bir şeyi getirmeyin. Hangi partiye oy verirseniz verin, hangi dinden, mezhepten, etnik kimlikten olursanız olun; öyle bir şey söz konusu değil. İhtiyacınız olduğu sürece burada kalmaya devam edeceksiniz. Devlet, millet olarak elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-05-21 13:46:47



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