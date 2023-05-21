Kayserispor'da savunma problemi dikkat çekiyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Süper Lig takımlarından Kayserispor, ligde oynadığı son 5 maçta kalesinde 17 gol görürken, rakip filelere 5 gol attı
Süper Ligde çıktığı 33 müsabakada 57 gol yiyip 54 gol atan Kayserispor eksi 3 averajla 7´inci sırada yer alıyor. Sezonun 29´uncu haftasında Galatasaray´a 6-0´lık skorla mağlup olan Kayserispor, 30´uncu hafta Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. 31´inci hafta Adana Demirspor´a 5-3´lük skorla mağlup olan sarı kırmızılılar, 32´inci haftayı hükmen galibiyet ile kapattı. 33´üncü hafta Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Kayseri ekibi, 34´üncü haftayı BAY geçirdi. 35´inci hafta Alanyaspor´u konuk eden ve sahadan 4-0´lık skorla mağlubiyetle ayrılan Kayserispor çıktığı son 5 maçta kalesinde 17 gol görürken rakip filelere 5 gol attı. Sarı kırmızılılar ligin 36´ncı haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-05-21 17:18:26
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