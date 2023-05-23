15 yıl hapisle aranan kadın hükümlü, bazanın altında yakalandı

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Özge ARIK-Sümeyye MURAT/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de `hırsızlık´ ve `konut dokunulmazlığını ihlal´ suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan A.U. (34) isimli kadın, bazanın altında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, `hırsızlık´ ve `konut dokunulmazlığını ihlal´ suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan A.U. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün, Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde olduğu belirlendi. A.U. adresine düzenlenen operasyonda, evinin yatak odasında bulunan bazanın altında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan kadın hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özge Zeynep ARIK-Hacer Sümeyye MURAT

2023-05-23 13:43:51



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