Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

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Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Aydın Polat, tartıştığı Hacı Osman U. (45) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mevlevi Caddesi'nde meydana geldi. Hacı Osman U. ile Aydın Polat arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Hacı Osman U., belinden çıkardığı tabancayla Polat'ı bacağından vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-05-24 00:12:48



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