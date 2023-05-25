Keçisine yaprak toplarken ağaçtan düşen 6 çocuk babası, kurtarılamadı

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Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, keçisine yaprak toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp yaralanan Muharrem Akgün (50), tedavi gördüğü hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 13 Mayıs'ta Yahyalı ilçesi Balcıçakırı Mahallesi'nde meydana geldi. Dış yalıtım işi ile uğraşan 6 çocuk babası Muharrem Akgün, keçisine yaprak toplamak için evinin bahçesindeki meşe ağacına çıktı. Ancak bu sırada dengesini kaybeden Akgün, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşüp, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akgün'ü, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Akgün, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Akgün'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Muharrem Akgün, otopsi işlemlerinin ardından bugün mahalle mezarlığında toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-05-25 12:41:11



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