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Eski eşini tabancayla yaralayan sanığa 8 yıl 9 ay hapis

DHA

Eski eşini tabancayla yaralayan sanığa 8 yıl 9 ay hapis


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, eski eşi Reyhan G.'yi (30) tabancayla yaralayan Kenan Sarsılmaz (36), 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliye edildi.
Olay, geçen yıl 13 Eylül'de Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde meydana geldi. Kenan Sarsılmaz, kavga ettiği eski eşi Reyhan G.´yi tabancayla bacağından vurup kaçtı. Reyhan G. hastanede tedaviye alınırken, olayın ardından kaçan Kenan Sarsılmaz, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kenan Sarsılmaz hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıldan müebbet hapse kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Kenan Sarsılmaz ile aralık ayında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanan Reyhan G. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.
Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık Sarsılmaz, "Takdir mahkemenin" dedi. Davanın önceki duruşmalarında şikayetini geri çeken Reyhan G. ise, "Şikayetçi değilim. Ceza almasını istemiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, eylemin 'yaralama' kapsamında kaldığına hükmederek, Kenan Sarsılmaz'ı bu suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırdı. Heyet, sanığa 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 5 yıl hapis ve 10 bin TL para cezası vererek, adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2023-05-25 12:55:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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