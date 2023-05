AK Parti'li Özhaseki: Geleceği hep birlikte inşa edeceğiz

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Birileri çıkıp Yeşilköy'deki Teknofest'i'i Amerikalılara peşkeş çekmek istiyor. Bu gelişmelerden karnı ağrıyıp rahatsız da olsalar, yerli ve milli olan her şeye düşmanlık da etseler geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Kayseri Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda Kocasinan Teknoloji Festivali'nin (KOCAFEST) ödül töreni yapıldı. Törende, yarışmada dereceye giren öğrencilere kupaları verildi. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "KOCAFEST aslında İstanbul'da yapılan Teknofest'in Kayseri ayağı. 2018'de Teknofest'e müracaat eden sayı 20 bin kişi. Geçen yıl 1 milyon gencimiz Teknofest'te yarışmak için müracaat etti. Yani 5 sene içinde neredeyse 50 misli sayı katlanarak devam etti. Değerli gençler, dün bizim ecdadımız Ergenekon'da dağları eriterek selamete ulaştı. Dün bizim ecdadımız karadan gemileri yürüterek İstanbul'u fethetti. Onların torunları bugün ne güzel işler yapıyorlar. Lütfen siz de hayal kurun. O hayallerinizin peşine düşünün. Sonra da onu gerçekleştirmek için azimle gayret edin ve kendinize güvenin" diye konuştu.

'TÜRKİYE DÜNYANIN PARLAYAN BİR YILDIZI GİBİ'

Sözlerini sürdüren Özhaseki, "Ya büyük bir ülke olacağız ya da başkalarının üzerimizde oyun oynayacağı bir ülke haline geleceğiz. Biz çok şükür azmettik, çalıştık ve yıllar sonra geldiğimiz nokta ile bütün Türkiye parmakla gösteriliyor. Engellerden yılmadık. Devirmek istediler, devrilmedik. Azmimizden hiç vazgeçmedik. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla da Türkiye, dünyanın parlayan bir yıldızı gibi" ifadelerini kullandı.

'SİZE VE BİZE DÜŞEN ÇOK ÇALIŞMAK'

Gençleri `Türkiye Yüzyılı´na hazırlamak istediklerini söyleyen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bizim amacımız ülkemizi büyütmek ve kalkındırmak. Türkiye Yüzyılı´na bu toplumu hazırlamak istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Sizlerin de bu gayretlerini gördükçe geleceğe çok daha büyük ümitlerle bakıyoruz. İnşallah sizler bu gelişmeleri, bu çabaları daha da büyüteceksiniz. Birileri çıkıp Yeşilköy'deki Teknofest'i Amerikalılara peşkeş çekmek istiyor. Bu gelişmelerden karnı ağrıyıp rahatsız da olsalar, yerli ve milli olan her şeye düşmanlık da etseler geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Sevgili gençler, size ve bize düşen çok çalışmak. Çünkü hiçbir şey çalışmadan olmuyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

