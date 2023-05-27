Kayseri'de bıçaklı 'gürültü' kavgası: 2 yaralı

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 'gürültü' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, İldem Semt Polikliniği önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında 'gürültü' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.E. ve K.S., kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan F.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2023-05-27 00:12:26
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