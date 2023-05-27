13'üncü kattan düşen anne ve 2 çocuğu öldü

Furkan KAVUKLU-Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 13'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Nurgül Dal (29) ile çocukları Hamza (7) ve Zümra Dal (5) hayatını kaybetti. Hamza Dal´ın balkondan sarktığı, annesinin de kucağındaki Zümra ile onu tutmak isterken, birlikte düştükleri öne sürüldü.
Olay, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girneşehitler Caddesi´ndeki 14 katlı binanın 13'üncü katında meydana geldi. 13´üncü katta oturan Nurgül Dal ile oğlu Hamza ve kızı Zümra, balkondan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Nurgül Dal ile çocukları Hamza ve Zümra'nın cenazeleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
Hamza Dal'ın balkondan sarktığı, annesi Nurgül Dal'ın ise kucağındaki kızıyla onu yakalamak isterken birlikte düştükleri öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Sevilay AY
2023-05-27 15:41:59
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