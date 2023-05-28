Kayseri'de otomobil refüje çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Metin DEĞİRMENCİ, YEŞİLHİSAR, (Kayseri), (DHA)KAYSERİ-Niğde yolunda otomobilin refüje çarparak devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunun 65'inci kilometresi Kıbrıs Caddesi mevkinde meydana geldi. Torun Turan idaresindeki 38 BJ 156 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarparak ters döndü. Kazada sürücü Turan yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşı Y.C. ise, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilçe Devlet Hastanesine kaldırırken, Turan'ın cansız bedeni ise Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Metin DEĞİRMENCİ

2023-05-28 10:20:27



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