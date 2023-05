Tek çocukları nardaki tarım ilacından öldü, 4 yıl sonra yine tüp bebekle sevindiler

Furkan KAVUKLU-Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelen kızları Saliha'yı (4), 4 yıl önce nardaki tarım ilacından zehirlenmesi sonucu kaybeden Kevser Çakır (45), aynı yöntemle bebeği Saliha Nur'u dünyaya getirdi. Kevser Çakır, "Tam umutlarım tükenmişti, çocuğumun olacağını düşünmüyordum. Güzel bir hamilelik geçirdim. Çocuğumu kucağıma aldığım için çok mutluyum" dedi.

Yeşilhisar ilçesi Kavak Mahallesi'nde oturan Çakır ailesinin bireyleri, 30 Ekim 2019 akşam yemeğinden sonra nar yedi. Bir süre sonra Mustafa (69) ve Saliha (63) çifti ile oğulları Osman (28), Üzeyir ve onun eşi Kevser ile torunları Saliha Çakır, rahatsızlandı. 6 kişilik aile, komşularının yardımıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti olan aile üyelerine, gıda zehirlenmesi şüphesi ile serum tedavisi uygulandı. Küçük Saliha, durumu kötüleşince Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda iki kez kalbi duran Saliha Çakır, kurtarılamadı. Ailenin nara sıkılan tarım ilacı nedeniyle zehirlendiği belirlendi. Küçük Saliha'nın cenazesi toprağa verilirken, Kevser ve Üzeyir Çakır çifti, kızlarının ölümüyle büyük acı yaşadı. Yaşanan acı olayı öğrenen özel bir hastane, Çakır çiftine tüp bebek yöntemiyle yeniden bebek sahibi olmaları için destek oldu. Tedavisi uygulanan Kevser Çakır, tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Kevser, dün 3 kilo 250 gram ağırlığında kız bebeği dünyaya getirdi. Çakır çifti, bebeklerinin adını Saliha Nur koydu. Yaşadığı süreci anlatan Kevser Çakır, "Kızımı nar zehirlenmesinden kaybettik. Yediğimiz nar ilaçlıymış. Hepimiz zehirlendik. Kızım biraz küçük olduğu için onun bünyesi kaldıramadı ve vefat etti. Birçok hastaneye gittik ve birçok deneme yaptık. Sağ olsunlar bu hastane bizi davet etti. Geldik, tanıştık ve tedaviye başladık. Allah'a şükür sonucunu da aldık. Hamilelik süreci iyi geçti. Sadece bulantılarım vardı. Güzel bir hamilelik geçirdim" diye konuştu.

'UMUDUMU KESMİŞTİM'

Bebeğini kucağına aldığı için mutlu olduğunu ifade eden Çakır, "Umudumu kesmiştim. Çocuğumu kucağıma aldığım için çok mutluyum. Bebeğim gayet sağlıklı görünüyor. İsmini Saliha Nur koyduk. Diğer kızımın ismi Saliha'ydı, bunun adını da Saliha Nur koyduk. Hastaneye, hocama ve bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tam umutlarım tükenmişti, çocuğumun olacağını düşünmüyordum. Allah'a şükür hocamla tanıştık ve bir bebeğimiz oldu" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUĞUMUZU SAĞ SALİM KUCAĞIMIZA ALDIK'

Üzeyir Çakır ise, "Çocuğumuzu sağ salim kucağımıza aldık. Bu süreçte bize yardımcı olan hastane yönetim ve doktorumuza çok teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde çok mutluyuz. Daha önce nar zehirlenmesinden dolayı çocuğumuzu kaybettik. Biz bunun acısıyla yaşarken hastane yönetimi bu durumu görmüş ve yardımcı olmak için bizi aradılar. Biz de hastaneye geldik. Ellerinden gelen her imkanı bizim için sağladılar. Çok şükür önce Allah, sonra onların sayesinde çocuğumuzu kucağımıza aldık. Bu mutluluk bize yeter. Her şey için teşekkürler. Çocuğumuza ablasının adı olan Saliha'yı koyacağız. İnşallah ömrü ona benzemez" dedi.

'EVLADIMIZI ANNESİNİN KUCAĞINA VERMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Tüp Bebek Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Emin Mutlu da, şöyle konuştu: "Kevser Hanım ve eşiyle yaklaşık 1,5 sene önce tanıştık. Çocuk sahibi olmak istiyorlardı. Bununla ilgili daha önce birkaç merkezde tüp bebek denemeleri olmuştu ve olumsuz sonuçlanmıştı. Bizler de Hüma Tüp Bebek Merkezi olarak nasıl bir yol izleyip hastamızı tekrar, 'Nasıl çocuk sahibi yapabiliriz ?' diye çalışmalarımızı başlattık. Hastane, hastamıza her konuda destekçi oldu. Hastamızın daha önceki doğumu sezaryen doğum olduğu için önce bölgede oluşan hasarı düzelttik. Ardından embriyoların dondurulma işlemi yapıldı. Daha sonra uygun zaman kollanarak embriyo nakli gerçekleştirildi. Bugün burada olmamızın sebebi bu mutlu anı hep beraber yaşamak. Evladımızı annesinin kucağına sağlıklı bir şekilde vermenin mutluluğunu yaşıyoruz." (DHA)



2023-05-28 11:00:57



