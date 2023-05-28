Bakan Akar: Sonucun büyük ve güçlü Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy kullandı. Akar, "Sonucun bekamız, refahımız, büyük ve güçlü Türkiye için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için Kayseri Lisesi'ne geldi. 1097 numaralı sandıkta oy kullanan Akar, "Ülkemizin bekası, refahı, büyük ve güçlü Türkiye için neler yapacağımızı vatandaşlarımızla paylaştık. Bilgilerimizi, görüşlerimizi, düşüncelerimizi çok değerli vatandaşlarımız dinlediler. Şimdi artık söz sırası vatandaşımızda. Huzur içinde, serbestçe, özgür iradeleriyle kararlarını verecekler ve oylarını kullanacaklar. Tüm vatandaşlarımız, sandığa gelme hakkını kullanacak. Asil milletimizin değerli vatandaşları, Kayserili hemşerilerimizin kararına hepimiz saygı duyacağız. Şimdiden bu sonucun bekamız, refahımız, büyük ve güçlü Türkiye için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-05-28 16:19:18
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