Kayseri'de sağanak

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Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'de sağanak etkili oldu, bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğle saatlerinde sağanak etkili oldu, bazı yollarda su birikintileri oluştu. Kuvvetli yağışa bazı vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Kimisi başına poşet takarak, kimisi de üstteki montu çekerek sağanaktan korunmaya çalıştı. Öte yandan belediye ekipleri, su ile dolan noktalarda çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-05-28 16:25:26



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