Kayseri Valiliği'nden alkol alınan masada kız çocuğu oynatılmasıyla ilgili açıklama



Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda küçük bir kız çocuğunun alkol alınan masanın üzerine çıkarılarak oynatıldığı görüldü. Konuyla ilgili Kayseri Valiliği, soruşturmanın ardından olayın sorumluları hakkında işlem başlatıldığını bildirildi.

Kayseri'de, 3 gün önce bir kişi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, küçük bir kız çocuğunun alkol alınan masanın üzerine çıkarılarak oynatıldığı görüntüleri paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi. Konuyla ilgili Kayseri Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "27.05.2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan görüntülerde, kız çocuğunun alkol alınan masanın üzerine çıkarılarak oynatıldığı, çevredekilerinde alkışladığı görüldü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-05-30 15:40:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.