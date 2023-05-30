Kayseri Valiliği'nden alkol alınan masada kız çocuğu oynatılmasıyla ilgili açıklama (2)



GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞAN 1 KİŞİYE GÖZALTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri'de kız çocuğunun alkol bulunan masa üzerinde oynatıldığı görüntülere ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görüntünün 29 Mayıs Pazartesi günü bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından Bakanlık birimlerimiz harekete geçmiş, Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla emniyet ve jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen TikTok kullanıcısının B.Ç. olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup, hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir. Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilen şahıslarla ilgili de yine kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapılmaktadır. Çocuklarımızın ruhsal ve psikolojik gelişmelerini olumsuz etkileyeceğinden, paylaşılan görüntünün erişiminin engellenmesi için yasal başvurular yapılmış ve şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Görüntüdeki çocuğumuzun kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-05-30 17:28:29



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