Galatasaray´ın şampiyonluğu Kayseri´de de kutlandı



İlyas KAPLAN Furkan KAVUKLU/KAYSERİ (DHA) Galatasaray´ın Ankaragücü´nü 4-1´lik sonuçla mağlup ederek şampiyon oluşu Kayseri´de de kutlandı.

Süper Lig'in 36´ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray müsabakayı 4-1´lik skorla kazandı. Galatasaray, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Kayseri´de de sarı kırmızılı taraftarlar sokağa çıkarak şampiyonluğu kutladı. Galatasaray bayraklarını eline alan Kayseri´deki Galatasaray taraftarları araçlarıyla ve yaya olarak Cumhuriyet Meydanı´na gelip tezahüratlarda bulundu. Daha sonra Sivas Caddesi'nde araçlarla ve yaya olarak tur atan sarı kırmızılı taraftarlar oradan dağıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Galatasaray taraftarının kutlamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN Furkan KAVUKLU

2023-05-30 23:34:13



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