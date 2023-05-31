Kayseri Basketbol, eski oyuncusu Ayşegül'ü transfer etti

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol, eski oyuncusu Ayşegül Günay Aladağ'ı (31) kadrosuna kattı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Kayseri ekibi 2016-2017 ile 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında formasını giyen Ayşegül Günay Aladağ ile anlaşmaya vardı. Geçen sezon BOTAŞ´ta forma giyen Ayşegül Günay Aladağ; 30 maçta, 161 sayı kaydetti. 31 yaşındaki basketbolcu oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-05-31 10:22:40



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