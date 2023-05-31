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Kendisi gibi SMA'lı ikizi depremde ölen Aybüke bebeğin kampanyası yüzde 5'te kaldı

DHA

Kendisi gibi SMA'lı ikizi depremde ölen Aybüke bebeğin kampanyası yüzde 5'te kaldı


Furkan KAVUKLU-Özge ARIK/KAYSERİ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat'taki 7.7 büyüklüğündeki depremde hastanede tedavi gören Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 7 aylık Amine Uyrum'u kaybeden Semiha (22) ve Sedat Uyrum (26) çifti, aynı hastalığa sahip ikizi Aybüke için yardım kampanyasını Kayseri'de sürdürmeye başladı. 5 aylık süreçte kampanyanın yüzde 5'te kaldığını belirten Semiha Uyrum, "Diğer evladımı kaybettim. Aybüke'yi yaşatmak istiyorum. Sadece nefes alsın istiyorum. Küçücük bedeniyle acı çekiyor. Kampanyamız yüzde 5 oldu ve 5 aydır ilerlemiyor" dedi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Özcan adını verdikeri 4 yaşında bir çocukları bulunan Semiha ve Sedat Uyrum çiftinin 10 ay önce ikiz bebekleri de dünyaya geldi. 36 haftalık prematüre doğan ikizler, bir süre kuvözde kaldı. Bu sırada ikizlerden alınan kan örneklerinde SMA Tip-1 hastası olduğu ortaya çıktı. Geçen sürede ikizler, rahatsızlandı ve Hatay'da hastaneye yattı. Durumu ağırlaşan ikizler bir süre sonra ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede cihaza bağlıyken 6 Şubat'ta meydana gelen depreme yakalanan ikizlerden Amine, hayatını kaybetti. Solunum cihazına bağlı olan Aybüke ise ailesi tarafından hastaneden çıkarıldı. Depremde evlerini de kaybeden aile, Aybüke'nin tedavisi için Antalya'ya gitti. Kampanya'yı Antalya'da devam ettiremeyen Uyrum çifti, 2 ay önce Kayseri'ye yerleşti. Ocak ayında başlattıkları kampanyayı burada devam ettiren aile, 5 ayda yüzde 5 seviyesine ulaşabildi. Aybüke bebek için, Cumhuriyet Meydanına stant kuran aile, vatandaşlardan valilik onayı ile yardım istiyor. Yaşadığı süreci anlatan Semiha Uyrum, "Kahramanmaraş'ta depreme yakalandık. Depremde Aybüke'nin ikizini kaybettim. İkisi de hastanede yatıyordu. Depremde, Aybüke'yi çıkardım ama Amine'yi maalesef çıkaramadım. Cihaza bağlıydı ve depremden dolayı cihazı durdu. Aybüke bebeğim için destek istiyorum. Bebeğimin tedavisine, ilacına kavuşması için burada her gün stant açıp bağış topluyorum" diye konuştu.
'EVLADIMIZ BAŞTA OLMAK ÜZERE HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK'
Yaşadığı süreci anlatan Uyrum, "2 ay önce Kayseri'ye geldik. Burada kampanyayı devam ettiriyoruz. Kampanyamız yüzde 5 oldu ve 5 aydır ilerlemiyor. Yağmur yaş demeden her gün buraya geliyorum. İnsanlardan yardım istiyorum. Eşim ve ben Hatay Dörtyol'dan geldik. Evladımız başta olmak üzere her şeyimizi kaybettik. Sesimizi insanlara daha fazla duyuracağımızı düşündüğümüz için buraya geldik. Aybüke'nin bir anı bir anını tutmuyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Bu hastalık çok sinsi ve ilerleyici. 1 aylıkken topuğundan alınan kan ile SMA teşhisi kondu. Şu anda 10 aylık ve hastalığı git gide ilerliyor" ifadelerini kullandı.
'AYBÜKE ANNE SÜTÜNÜN TADINI BİLMİYOR'
Semiha Uyrum, "Evladımızın bütün kasları eriyor. Anne sütünün bile tadını bilmiyor. Burnundan nazogastrik tüp (NG) ile besleniyor. Ben evladımı kaybetmek istemiyorum. Diğer evladımı SMA yüzünden kaybettim. Evladımı yaşatmak istiyorum. Sadece nefes alsın istiyorum. Küçücük bedeniyle acı çekiyor. Doğduğundan beri yoğun bakım odalarında büyüyor. Anne sıcaklığı ile büyüyemiyor" dedi.
'KARDEŞİNİN KADERİNİ YAŞAMAMASI İÇİN ÇABALIYORUZ'
Aybüke'nin babası Sedat Uyrum da "Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Aybüke'nin ikizini kaybettik. Evimiz yıkıldığı için Antalya'ya gitmeye karar verdik. Orada kampanyayı devam ettiremeyince Kayseri'ye geldik. Kayseri halkına sığındık. Bir an önce Aybüke'nin kampanyasını bitirip sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Kardeşinin kaderini yaşamaması için çabalıyoruz. Bir evladımızı daha kaybetmek istemiyoruz. Aybüke'yi yaşatmak istiyoruz" diyerek hayırseverlere yardım çağrısında bulundu. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Özge Zeynep ARIK
2023-05-31 11:40:12

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