Hafif ticari aracın çarptığı 2 yaya öldü



Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Hasan Hüseyin Çağal (38) ve Burhan Çiftçi (35) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı´nda meydana geldi. Birol Demir yönetimindeki 06 DLA 067 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Hüseyin Çağal ve Burhan Çiftçi'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çağal ve Çiftçi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çağal ve Çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin Çağal ve Burhan Çiftçi'nin cenazesi otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Hasan Hüseyin Çağal defnedilmek üzere memleketi Yozgat´a götürülürken, Burhan Çiftçi´nin cenazesi ise Erkilet Mezarlığı´nda toprağa verildi. Ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-05-31 16:00:29



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