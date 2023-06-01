Kayseri Basketbol, Merve Arı´yı transfer etti

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi Merve Arı´yı transfer etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor. Dün Ayşegül Günay Aladağ´ı duyuran Kayseri ekibi bugün de Merve Arı´yı transfer ettiklerini açıkladı. 25 yaşındaki şutör gard geçen sezon Emlak Konut´ta forma giydi. Geçen sezon 28 maçta forma giyen Merve Arı, 117 sayı kaydetti.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-06-01 12:29:39



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