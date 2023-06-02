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Dilan, kornea nakliyle aynada kendini görmeye başladı

DHA

Dilan, kornea nakliyle aynada kendini görmeye başladı


Furkan KAVUKLUSevilay AY/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, sağ gözünde yüzde 95 oranında görme kaybı olan Dilan Karadağ (24), kornea nakliyle görmeye başladı. Karadağ (24), "Nakil olmadan önce kendimi aynada göremiyordum. Sürekli yere bakarak yürüyordum. Öz güven geldi ve karşıya bakarak yürüyebiliyorum. Çocuğumla daha iyi ilgilenebiliyorum" dedi.
Kentte yaşayan Dilan Karadağ, 15 yaşında görme bozukluğu şikayetiyle doktora gitti. Bir süre gözlük kullanan Karadağ'ın görme kaybı ilerledi. Tekrar doktora başvuran Karadağ'a, korneasında rahatsızlık olduğu ve başka doktora gitmesi gerektiği söylendi. Karadağ'ın gözüne özel hastanede crosslinking tedavisi uygulandı. Bir süre sonra sağ gözünde rahatsızlık meydana gelen Karadağ, Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde, Karadağ'ın sağ gözünde yüzde 95 oranında görme kaybı olduğu tespit edilerek kornea nakli yapılmasına karar verildi. Karadağ, kadavradan yapılan kornea nakliyle net görebilmeye başladı.
Ameliyat ekibindeki Kayseri Şehir Hastanesi Kayseri Göz Hastalıkları Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Ender Sırakaya, "Kornea dediğimiz doku, gözün en önündeki saydam ve saat camı gibi olan bir tabakadır. Kornea tabakamız çeşitli hastalıklarla bulanıklaşabiliyor. Bunlar, keratokonus hastalığı, bazı yapısal ve doğumsal hastalıklar ve travmaya bağlı gelişebiliyor. Göz içi geçirilmiş cerrahilerin bazılarında korneada yetmezlik oluşabiliyor. Bu saydam tabakada bozulmalar meydana gelmekte ve bu bozulmalar neticesinde saydamlığını yitiren kornea tabakasının değişimi gerekmektedir" diye konuştu.
'ŞU AN DURUMU GAYET İYİ'
Dilan'ın ameliyat sürecini anlatan Sırakaya, "Hastamız Dilan'a 3 Mayıs'ta nakil gerçekleştirdik. Şu an durumu gayet iyi. Dilan, bize ilk geldiğinde keratokonus hastalığının çok ilerlemesi sonucu gözünün kornea dokusunda bir yetmezlik ve opaklaşma meydana gelmişti. Belirli bir aşamayı geçtiği için bunun çözümü maalesef kornea nakli olmasıydı. Keratokonus, korneanın ön tabakasını tutan bir hastalıktır. Dilan'da da gözün kornea tabakasının ön kısmının nakli geçekleştirildi. Şu anda da gayet iyi gidiyor. Gözünde, saydam bir kornea ve güzel bir görme artışı yaşanıyor. Kornea nakli sağ gözüne uygulandı. Sol gözünde de hastalık var ama orayı da yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.
'BU RAHATSIZLIKLA 15 YAŞINDA TANIŞTIM'
Yaşadığı süreci anlatan, evli ve 1 çocuk annesi Dilan Karadağ ise, "Bu rahatsızlıkla 15 yaşında tanıştım. Kayseri Devlet Hastanesi'ne bir göz doktoruna muayeneye gittim. Doktor orada bana gözlük yazdı. Gözlüğü kullanmaya başladım ama net bir görüşüm yoktu. Sonrasında kontrole gittiğimde orada ölçüm yapan kişi 'Senin korneanda bir rahatsızlık var' diyerek beni başka bir doktora yönlendirdi. Başka doktora muayene olduktan sonra hastalığımı öğrendim. Crosslinking yapılması gerektiğini söylediler. Özel bir hastanede crosslinking işlemini yaptırdık. Ara ara farklı özel hastanelerde kontrol yaptırıyordum. Sağ gözümde ışığa hassasiyet olmaya başladı. Aşırı bulanık görmeye başladım ve görmem çok azaldı" dedi.
Karadağ, sözlerinin devamında şöyle konuştu:
"Muayene olduğum doktor bana Kayseri Şehir Hastanesi'ni önerdi, bana 'Nakil sırası alsan çok iyi olur' dedi. Burada 5 ay nakil sırası bekledim. Haber gelince hemen hastaneye geldim. Öncesinde doktorum zaten bana ne yapılması gerektiğini söyledi. Sonrasında nakil gerçekleşti. Nakil olmadan önce kendimi aynada göremiyordum. Parmaklarımı seçemiyordum. Yazdığım yazıları ve bilgisayardaki yazıları okuyamıyordum. Telefonumdaki yazılar çok büyüktü. Şu an telefondaki yazıları küçülttüm. Aynada kendimi görebiliyorum. Sürekli yere bakarak yürüyordum. Kendime bir özgüven geldi ve karşıya bakarak yürüyebiliyorum. Çocuğumla daha iyi ilgilenebiliyorum. Keşke daha önce gelseydim. Şu an daha iyiyim." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Sevilay AY
2023-06-02 11:34:52

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