Kayseri'de bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

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Olcay DÜZGÜNÖzge ARIK/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi Lale Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Fatih Altınkaya, belinden çıkardığı bıçakla Mahmut Karakaya ve Evren Kızıltepe'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Karakaya'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Özge Zeynep ARIK

2023-06-02 11:46:21



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