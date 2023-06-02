Damla Gezgin, Kayseri Basketbol´da

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol Damla Gezgin'i transfer etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi´nde bu sezon kümede kalmayı son maçta garantileyen Melikgazi Kayseri Basketbol iç transferde Feray Dalkılıç ve Sevgi Tonguç ile yeniden anlaştı. Dış transferde Ayşegül Günay Aladağ ve Merve Arı´yı duyuran Kayseri takımı bugün de Damla Gezgin´i transfer ettiklerini açıkladı. Geçen sezon OGM Ormanspor´da forma giyen 33 yaşındaki basketbolcu 28 maçta 203 sayı kaydetti. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-06-02 13:25:10



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