Zihinsel ve görme engelli Hacı, 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti



Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 3'üncü kattaki balkondan düşen zihinsel ve görme engelli Hacı Yıldız (21), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde bulunan 12 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Zihinsel ve görme engelli Hacı Yıldız, iddiaya göre, balkona çıktığı sırada dengesi kaybederek zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hacı Yıldız'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-06-02 19:25:54



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