Zihinsel ve görme engelli Hacı, 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zihinsel ve görme engelli Hacı, 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

DHA

Zihinsel ve görme engelli Hacı, 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti


Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 3'üncü kattaki balkondan düşen zihinsel ve görme engelli Hacı Yıldız (21), hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde bulunan 12 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Zihinsel ve görme engelli Hacı Yıldız, iddiaya göre, balkona çıktığı sırada dengesi kaybederek zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hacı Yıldız'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-06-02 19:25:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de aranan 10'u firari hükümlü 25 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 10'u firari hükümlü 25 kişi ...
TFF, Kayserispor´un 3 puan silme cezasına itirazı reddetti
YEREL HABERLER TFF, Kayserispor´un 3 puan silme cezasına itirazı ...
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasına devam edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı ...
Başkan Çolakbayrakdar muhtarlarla toplantılarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar muhtarlarla toplantılarını ...
Kayseri'de IPARD 3 Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de IPARD 3 Tanıtım ve Bilgilendirme ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'de terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Kayseri'de kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Kayseri'de kaçak tütün operasyonu
Deprem bölgesinde gönüllü görev yapan müftülük personeline başarı belgesi verildi
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde gönüllü görev yapan müftülük ...
Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'den teşekkür mesajı
YEREL HABERLER Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'den teşekkür ...
Kayseri Kariyer Merkezi bir ayda 349 kişiye istihdam sağladı
YEREL HABERLER Kayseri Kariyer Merkezi bir ayda 349 kişiye istihdam ...
Kayseri-Bünyan-Sarıoğlan sulama inşaatı sürüyor
YEREL HABERLER Kayseri-Bünyan-Sarıoğlan sulama inşaatı sürüyor
Abdullah Gül Üniversitesinden uluslararası başarı
YEREL HABERLER Abdullah Gül Üniversitesinden uluslararası başarı
E-ticaret girişimcisine "kendi web siteni oluştur" önerisi
YEREL HABERLER E-ticaret girişimcisine "kendi web siteni oluştur" ...
Kayseri'de "Çerkez El Sanatları Sergisi" açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de "Çerkez El Sanatları Sergisi" açıldı
Damla Gezgin, Kayseri Basketbol´da
YEREL HABERLER Damla Gezgin, Kayseri Basketbol´da
Tomarza'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Tomarza'da sağanak etkili oldu
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
Dilan, kornea nakliyle aynada kendini görmeye başladı
YEREL HABERLER Dilan, kornea nakliyle aynada kendini görmeye başladı
Özbekistan Bisiklet Milli Takımı, Asya Oyunları için Erciyes'te güç depoluyor
YEREL HABERLER Özbekistan Bisiklet Milli Takımı, Asya Oyunları için ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ...
Kayseri'de 14 suçtan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 14 suçtan aranan şüpheli sahte kimlikle ...
Kayseri'de jandarmanın üç aylık faaliyet raporu açıklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de jandarmanın üç aylık faaliyet raporu ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.