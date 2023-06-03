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Kayserispor'dan Bertolacci açıklaması

DHA

Kayserispor'dan Bertolacci açıklaması


İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Süper Lig takımlarından Kayserispo'dan FIFA Uyuşmazlık Kurulu tarafından Andrea Bertolacci´ye 1 milyon 976 Bin Euro ödeme kararı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden beri tek hedefimiz rayından çıkan bu takımın geleceğini tekrar yoluna koymaktır" ifadeleri kullanıldı.
Kayserispor, 2021-22 sezonu devre arası transfer döneminde İtalyan futbolcu Bertolacci ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamış, İtalyan futbolcu 3 Aralık 2022 tarihinde sözleşmesini tek taraflı fesh ederek takımdan ayrılmıştı. Alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvuran Bertolacci haklı bulundu. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kayserispor´un İtalyan futbolcuya 1 milyon 976 Bin Euro ödemesine hükmetti. Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Eski asbaşkan Ali Çamlı'nın Bertolacci transferi nedeniyle istifa ettiğini belirtilen açıklamada, "Büyük Kayserispor taraftarları; göreve geldiğimiz günden beri tek hedefimiz rayından çıkan bu takımın geleceğini tekrar yoluna koymaktır. Göstermiş olduğumuz gayreti akamete uğratanlara rağmen pes etmeyecek ve yeni sezon transferlerini Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan´ın verdiği rapor doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Dün FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından açıklanan Andrea Bertolacci kararına hepimiz tepkiliyiz ancak şu bilgilerinde göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Sn. Ali Çamlı geçtiğimiz sezon Asbaşkanlık görevinden 10.01.2022 tarihinde istifa etmiştir, istifasının temel sebebi Bertolacci transferidir. Bu transfere karşı olduğunu hem dönemin Kayserispor Başkanına hem Fatih Karagümrük Başkanına ifade etmesine ve tüm itirazlarına rağmen sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle görevinden istifa etmiştir. Bertolacci transferi 2022 yılı Ocak ayının hemen başında yapılmış ve 12.01.2022'de yürürlüğe girmiştir. Bu transfer nedeniyle Fatih Karagümrük´e 590 bin Euro ve 2 milyon 65 bin TL ( KDV dahil ) bonservis ödemesi yapılmış ve oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin 2021 2022 sezonunun ikinci devresi 550 bin Euro, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları 1.milyon 200 bin Euro olmak üzere toplam 2,5 yıllık sözleşme tutarı 2 milyon 950 bin Euro imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulüpte bulunduğu süre içerisinde takıma sağladığı katkıyı siz değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Oyuncu 21.11.2022 tarihinde alacaklarını bahane göstererek kulübümüze fesih bildiriminde bulunmuştur. Tekrar geldiği kulübe dönen oyuncu ülkemizdeki güncel asgari ücret birimi üzerinden ödemeyle orada oynamaya devam etmiştir. 17.12.2022 tarihinde Başkan seçilen Sn. Ali Çamlı´nın görevde bulunmadığı dönemde yapılan, kendisi tarafından doğru bulunmamış bu mantık dışı oyuncu transferini yaptığına dair eleştirileri kabul etmediğimizi saygıyla kamuoyuna duyururuz."DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-06-03 16:41:44

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