Kayserispor - MKE Ankaragücü: 0-1

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Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA)-

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Cihan Aydın, Murat Şener, Hüseyin Aylak

KAYSERİSPOR: Bilal Gökhan, Kolovetsios (Dk. 84 Talha Sarıarslan), Hosseini, Attamah, Uzodimma, Baran Ali (Dk. 80 Berat Eskin), Kemen, Mane (Dk. 80 İlhan Parlak), Thiam, Gavranovic (Dk. 64 Ramazan Civelek)

MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan Kitsiou, Malcuit, Atakan, Mujakic, Hanousek (Dk. 90 Hasan Ali Kaldırım), Dokanovic, Taylan (Dk. 90 Arda Kızıldağ), Emre (Dk. 80 Chatzıgıovanıs) , Milson (Dk. 66 Diack), Sowe

GOL: Dk. 24 Kitsiou (Ankaragücü)

SARI KART: Atakan (Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'in 37'inci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanını 42'ye yükselterek bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

8'inci dakikada Kayserispor savunmasından seken topta ceza sahası dışında topla buluşan Dokanovic'in uzaktan şutu üstten auta gitti.

13'üncü dakikada Kayserispor, ceza sahasının dışından serbest vuruş kazandı. Kemen'in kullandığı şutu kaleci Gökhan kurtardı.

24'üncü dakikada Kayserispor savunmasının pas hatasında topla buluşan Milson'un pasında ceza sahası içinde bulunan Kitsiou'nun kaleye şutu ağlarla buluştu: 0-1.

44'üncü dakikada Ankaragücü'nden Hanousek'in verdiği pasla ceza sahasının içinde topla buluşan Milson, topu auta gönderdi.

57'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kayserisporlu Cardoso'nun şutu, kaleci Gökhan'da kaldı.

78'inci dakikada Kemen'in verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Thiam'ın şutu kalecide kaldı.

Karşılaşma deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-06-03 21:03:19



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