Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Bütün camiayı tebrik ediyorum



İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, ligde kalmayı garantiledikleri için mutlu olduğunu belirterek bütün camiayı tebrik etti.

Spor Toto Süper Lig'in 37´nci haftasında Kayserispor, sahasında MKE Ankaragücü´ne 1-0´lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde kaldıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Koca, "Bugün çok önemli bir deplasmanımız vardı. Çünkü buradaki en az bir beraberlik bizim ligde kalmamız demekti. Allah'a çok şükür galip gelerek ligde kalmayı garantiledik. Yani çok stresli bir maçtı. Oyuncuların kontrollü oynamasından dolayı iyi bir oyun olmadı ama en azından golü atarak galip geldik. Ondan dolayı gerçekten oyuncuları, teknik heyeti ve özellikle buraya gelen, bizi destekleyen cefakar taraftarımızı tebrik ediyorum. Çok stresli bir süreç yaşadık. Son iki haftadır hakemle ilgili çok konuştum. Ama bir gerçek var ki bu takımın direkt 12 puanı, dolaylı olarak da 19 puan bir şekilde elinden alındı. Bu da oyuncularımızla bizim moralini çok boz bozdu. Tekrar oyuncuyu toparlatmak, psikolojik olarak yeterli hale getirmek zor oluyor. Ama her şeye rağmen bugün bu sonucu almış olmamız ve maalesef `kalacağız mı kuşkusundan´ kurtulduğumuz için mutlu olduğumu ifade ediyorum. Bütün camiayı tebrik ediyorum. Oyuncularımı ve teknik ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-06-04 01:19:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.