Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Bütün camiayı tebrik ediyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Bütün camiayı tebrik ediyorum

DHA

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Bütün camiayı tebrik ediyorum


İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, ligde kalmayı garantiledikleri için mutlu olduğunu belirterek bütün camiayı tebrik etti.
Spor Toto Süper Lig'in 37´nci haftasında Kayserispor, sahasında MKE Ankaragücü´ne 1-0´lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde kaldıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Koca, "Bugün çok önemli bir deplasmanımız vardı. Çünkü buradaki en az bir beraberlik bizim ligde kalmamız demekti. Allah'a çok şükür galip gelerek ligde kalmayı garantiledik. Yani çok stresli bir maçtı. Oyuncuların kontrollü oynamasından dolayı iyi bir oyun olmadı ama en azından golü atarak galip geldik. Ondan dolayı gerçekten oyuncuları, teknik heyeti ve özellikle buraya gelen, bizi destekleyen cefakar taraftarımızı tebrik ediyorum. Çok stresli bir süreç yaşadık. Son iki haftadır hakemle ilgili çok konuştum. Ama bir gerçek var ki bu takımın direkt 12 puanı, dolaylı olarak da 19 puan bir şekilde elinden alındı. Bu da oyuncularımızla bizim moralini çok boz bozdu. Tekrar oyuncuyu toparlatmak, psikolojik olarak yeterli hale getirmek zor oluyor. Ama her şeye rağmen bugün bu sonucu almış olmamız ve maalesef `kalacağız mı kuşkusundan´ kurtulduğumuz için mutlu olduğumu ifade ediyorum. Bütün camiayı tebrik ediyorum. Oyuncularımı ve teknik ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-06-04 01:19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın ...
Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın: Transfer tahtasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın: Transfer ...
Yukatel Kayserispor - MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Kayserispor - Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Kayserispor - Ankaragücü maçının ardından
Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Yukatel Kayserispor - MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Yukatel Kayserispor - MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Kayserispor - MKE Ankaragücü: 0-1
YEREL HABERLER Kayserispor - MKE Ankaragücü: 0-1
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kayserispor'dan sözleşmesini tek taraflı fesheden Bertolacci açıklaması:
YEREL HABERLER Kayserispor'dan sözleşmesini tek taraflı fesheden ...
KAYMEK'in kitap okuma yarışmasının ikincisi yapıldı
YEREL HABERLER KAYMEK'in kitap okuma yarışmasının ikincisi yapıldı
Kayserispor'dan Bertolacci açıklaması
YEREL HABERLER Kayserispor'dan Bertolacci açıklaması
Kayseri'de araziye yabani ot toplamaya çıkan kadın kayboldu
YEREL HABERLER Kayseri'de araziye yabani ot toplamaya çıkan kadın ...
Kayseri'de kırsal mahallelerdeki çocuklar jandarma öncülüğünde sporla tanıştı
YEREL HABERLER Kayseri'de kırsal mahallelerdeki çocuklar jandarma ...
Kayserili görme engelli sporcular Konya'dan madalya ile döndü
YEREL HABERLER Kayserili görme engelli sporcular Konya'dan madalya ...
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç, 3 puanlarının silinmesinin onanmasını değerlendirdi:
YEREL HABERLER Kayserispor Basın Sözcüsü Koç, 3 puanlarının ...
Kayseri'de 2 ton 760 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 2 ton 760 kilogram sahte bandrollü tütün ...
Zihinsel ve görme engelli Hacı, 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Zihinsel ve görme engelli Hacı, 3'üncü kattan düşerek ...
Kayseri'de aranan 10'u firari hükümlü 25 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 10'u firari hükümlü 25 kişi ...
TFF, Kayserispor´un 3 puan silme cezasına itirazı reddetti
YEREL HABERLER TFF, Kayserispor´un 3 puan silme cezasına itirazı ...
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasına devam edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı ...
Başkan Çolakbayrakdar muhtarlarla toplantılarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar muhtarlarla toplantılarını ...
Kayseri'de IPARD 3 Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de IPARD 3 Tanıtım ve Bilgilendirme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.