KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, saat 22.00 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 41´inci Caddede bulunan mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın bir bölümünü kapladı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü
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Olay yerinden görüntülerHaber:İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Kayseri
2023-06-04 01:36:16
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