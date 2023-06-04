Başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

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Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Turgut Reis Mahallesi Şinasi Caddesi'nde başı konserve kutusuna sıkışan kediyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 15 dakika süren çalışma ile kedinin başını konserveden çıkardı. Kedinin durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-06-04 17:30:16



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