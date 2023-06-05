Mensah, Kayserispor´dan ayrıldı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!



KAYSERİ, (DHA)Kayserispor'da sözleşmesi 30 Haziran´da bitecek olan Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekibi Kayserispor´da ayrılıklar devam ediyor. Daha önce yolların ayrıldığı tecrübeli kaleci Cenk Gönen´in ardından bugün de Bernard Mensah ile vedalaşıldı. Bu sezon 27 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona ermese de tarafların anlaştığı ve Kayserispor'un son maçı olan Sivasspor deplasmanında Mensah'ın yer almayacağı belirtildi. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-06-05 16:55:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.