Ot toplarken kayboldu, 3 gün sonra çoban buldu

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Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde geçen hafta cuma günü ot toplamak için çıktığı arazide kaybolan Menşure Dumlu (75), bir çoban tarafından bulundu. Dumlu'nun 3 gün boyunca topladığı otları yediği belirtildi.

Felahiye ilçesinde yaşayan Menşure Dumlu, 2 Haziran'da ot toplamak için Cumhuriyet Mahallesi Sıtmapınarı bölgesine gitti. Geri dönmeyen Dumlu'ya ulaşamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, ANDA Arama Kurtarma, Türkuaz ve İHH ekipleri arama çalışması başlattı.

Aramalar sürerken Dumlu, bugün evine yaklaşık 10 kilometre mesafede, hayvan otlatan bir çoban tarafından bulundu. Çoban'ın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Menşure Dumlu Felahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Menşure Dumlu'nun 3 gün boyunca topladığı otları yediği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-06-05 17:30:44



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