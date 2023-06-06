Kavgayı ayırmaya çalışan esnaf tabancayla vuruldu

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İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan esnaf Yasin Önal, tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi, Fuzuli Caddesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz silinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. O sırada kavgayı ayırmaya çalışan esnaf Yasin Önal ise ismi henüz öğrenilemeyen kişi tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yasin Önal, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-06-06 21:16:22



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