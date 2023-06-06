Rontgende 2 şüphelinin midesinden 60 kapsül uyuşturucu bulundu

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, midesinde yaklaşık 60 kapsül uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli yakalandı. Uyuşturucular röntgen çekimi ile görüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 2 şüphelinin Doğu illerinden uyuşturucu getireceği bilgisi alındı. Şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu. Muayene edilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirilen 2 şüphelinin röntgenleri çekildi. Röntgen çekimi sonrası şüphelilerin midesinde yaklaşık 60 kapsül içinde toplam 500 gram metamfetamin olduğu tespit edildi. Uyuşturucular sağlık ekiplerince yapılan tedavinin ardından çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, tedavi işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-06-06 22:29:33
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