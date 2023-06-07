Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ´a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 6 kişinin terör örgütü üyesi olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. 6 şüpheli, polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-06-07 10:34:10



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