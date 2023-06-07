Kayserispor sezonu 9´uncu sırada tamamladı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Kayserispor, Süper Lig´de 2022-2023 sezonunu 9´uncu sırada tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonuna transfer yasağı ile başlayan Kayserispor´da sezon öncesi teknik direktörlük görevine Çağdaş Atan getirildi. Sezon devam ederken Andrea Bertolacci, Gustavo Campanharo ve Onur Bulut takımdan ayrıldı. Sezona Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan sarı-kırmızılılar Sivasspor beraberliği ile bitirdi. Kayserispor, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile 50 puan topladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3 puanı silinen sarı kırmızılılar sezonu 47 puanla 9´uncu sırada tamamladı.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-06-07 15:19:55
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