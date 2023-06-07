Kompresörle hava basılan kamyon lastiği patladı, o anlar kamerada

Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR, (DHA)KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, oto lastik tamirhanesinde Hüseyin Ketme´nin tamir ettiği kamyon lastiği, hava basarken patladı. Ketme yaralanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 5 Haziran saat 20.30 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir oto lastik tamirhanesinde meydana geldi. Hüseyin Ketme, tamir ettiği kamyon lastiğine kompresörle hava basmaya başladı. Bu sırada lastik, büyük bir gürültüyle patladı. Ketme, bacağından yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hüseyin Ketme, çağırılan ambulansla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Yeşilhisar Metin DEĞİRMENCİ
2023-06-07 17:53:35
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