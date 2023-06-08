Midelerinde uyuşturucu taşıyan şüpheliler adliyede

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de midelerinde metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli ile polisin bir başka uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 2 şüphelinin Doğu illerinden uyuşturucu getireceği bilgisi alındı. Şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu. Muayene edilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirilen 2 şüphelinin röntgenleri çekildi. Röntgen çekimi sonrası şüphelilerin midesinde yaklaşık 80 kapsül içinde metamfetamin olduğu tespit edildi. Uyuşturucular sağlık ekiplerince yapılan tedavinin ardından çıkarıldı.
Polisin düzenlediği bir başka uyuşturucu operasyonunda ise 4 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen toplam 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-06-08 10:23:54
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