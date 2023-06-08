Şakalaştığı okul arkadaşını çakı ile yaraladı

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Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde E.D. (16), iddiaya göre şakalaştığı okul arkadaşı E.D.'yi (16) çakı ile yaraladı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Asiller Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; yolda yürüyen M.S. ile lise arkadaşı E.D., şakalaşmaya başladı. Bu sırada E.D., M.S.'yi çakı ile sağ bacağından yaraladı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.S., sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. E.D. de gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-06-08 13:18:14



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