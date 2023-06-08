Bakan Özhaseki: 6 Şubat depremleri bu topraklarda başımıza gelen en büyük felaket (3)



KAYSERİ'YE GEÇTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da yaptığı çeşitli ziyaretlerin ardından memleketi Kayseri'ye geldi. Kayseri Havalimanı'nda karşılanan Bakan Özhaseki, burada açıklamalarda bulundu. Özhaseki, "Biz bu dönem hesabı şöyle yapmıştık; evet, yeter. 30'uncu seneye geldik. Elimden geleni yaptım. Görevimi tamamladım. Kenara çekileyim ve orada biraz daha sakin bir hayat sürelim. Kenara çekilince düşündüklerimden, ideallerimden, davamdan vazgeçecek değilim. Sırat-ı Müstakim üzere gitmekten vazgeçecek değilim. Ama siyasetin dışında, daha az stresli olan bir yerde vakıfçılık yaparak, 1994 yılı öncesinde yaptığım gibi aş evleriyle, öğrenci burslarıyla, fakir fukaraya değişik şekillerde yardımlarla hayatımızı sürdürelim istemiştik. Son dönemde öyle bir seçim ortamı geldi ki, herhalde ben hiç çalışmadığım kadar bu seçimlerde çalıştım. 15-20 gün içinde 13-14 vilayete gittim" dedi.

'4 TANE OY ALACAĞIM DİYE DİZ ÇÖKEN İNSANLAR VAR'

Sözlerini sürdüren Özhaseki şöyle konuştu:

"Bir tarafta bizim gibi bu ülkeye sevdalı, bu ülkenin yerli ve milli değerlerini ön plana çıkarmaya çalışan insanlar. Karşı tarafta da üzülerek söylüyorum, bir siyaset uğruna terör örgütlerinden 4 tane oy alacağım diye diz çöken insanlar var. Amerika'nın müdahil olduğu, Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye dostu olmayan ülkelerin müdahil olduğu, Kandil'deki katillerin işe karıştığı, FETÖ'cülerin Türkiye'deki seçimler için gece gündüz koşturduğu bir ortamda bir kenarda duramazdık. Bir kenarda durmak, bigane kalmak, ilgisiz olmak, 'ben artık yoruldum' diyerek kenara çekilmek herhalde en büyük vebal olurdu. Biz yine inandığımız gibi yolumuza devam ettik. İş bittiği zaman da yine niyetim Sayın Cumhurbaşkanımızdan izin istemekti. Ama 'Türkiye Yüzyılı' gibi hedeflerin olduğu bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından böyle bir görev verilince yeniden, 'bismillah' diyerek yola başladık." (DHA)İlyas KAPLANFurkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri İlyas KAPLANFurkan KAVUKLU

2023-06-08 20:20:22



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