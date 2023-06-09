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Kayseri Basketbol, Fatmanur Karakaş´ı transfer etti

DHA

Kayseri Basketbol, Fatmanur Karakaş´ı transfer etti


İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, Fatmanur Karakaş´ı kadrosuna kattı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, Fatmanur Karakaş´ı transfer etti. Kayseri ekibi "Hoş geldin Fatmanur Karakaş" mesajı ile transferi duyurdu. Önceki sezon başkent ekibi OGM Ormanspor'da forma giyen 22 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon 21 maçta ortalama 24 dakika sahada kalırken 3.43 sayı ortalaması yakaladı. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-06-09 16:37:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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