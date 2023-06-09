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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, Fatmanur Karakaş´ı kadrosuna kattı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, Fatmanur Karakaş´ı transfer etti. Kayseri ekibi "Hoş geldin Fatmanur Karakaş" mesajı ile transferi duyurdu. Önceki sezon başkent ekibi OGM Ormanspor'da forma giyen 22 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon 21 maçta ortalama 24 dakika sahada kalırken 3.43 sayı ortalaması yakaladı. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-06-09 16:37:30



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