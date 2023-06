Bakan Özhaseki: Toplamda 850 bin bağımsız birimi, hükümet olarak yapmaktayız (2)

SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI BULUŞMASI'NA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir düğün salonunda düzenlenen Sanayici ve İş Adamları Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Özhaseki, "Geçtiğimiz günlerde iki tane seçim atlattık. Haliyle ilk seçimi yüzde 50'nin üzerinde bir oy alarak bitirmeyi ümit etmiştik. Cumhur İttifakı olarak çok da gayret ettik. Ama olmadı. İkinci seçimle birlikte yüzde 50'yi geçtik. Hamdolsun yine biz Cumhur İttifakı olarak yükü göstermiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızı makama oturttuk. Dışarıda durmadan, 'tek adam rejimi', 'diktatörlük', 'orada bir kişi ne derse o oluyor', 'istedikleri gibi idare ediyorlar', 'adalet falan yok ki', 'ne hakimi canım? Hakimler kul köle' algısı vermeye çalışıyorlar. Bunların hepsi iftiradır. Bunu bir kere daha görmüş oldum. Eğer bir diktatörlük olsaydı yüzde 65-70'lerde zaten ilk tur biterdi. Çoğu sandıkların içi emanetli olurdu. Dolardı ve açıldığı zaman da her taraf patlardı. Türkiye'de şeffaf bir seçim olduğu, demokrasinin kurallarının hakkıyla oturduğu tüm dünyaya ilan edilmiş oldu" dedi.

'BU YÜKÜN ALTINDAN KALKACAĞIZ'

Deprem konusuna değinen Özhaseki, "Buna, 'Asrın afeti' deniyor ama şunu herkes bilsin; bu topraklarda kurduğumuz bin yıllık medeniyetin karşılaştığı en büyük afet bu olsa gerek. 11 tane ilimiz ve 14 milyon insan bundan etkilenmiş. Yıkılan bina sayısında itirazlar olduğu için rakamları dün aldım. Mahkemelerin verdiği kararlar ara ara değişebiliyor. 680 bin konut yıkılmış. 170 binde iş yeri, depo, ahır, köy evi yıkılmış. Yani 850 bin tane yapmak zorunda olduğumuz ev ve iş yeri var. Bunların altyapısı da yapılacak. Bunların hepsinin maddi zararı 100 milyar dolar civarında. İnsanların bir kısmı çadırda, bir kısmı ise konteynır kentteler. Oradan da bir an önce çıkmak istiyorlar. 'Acele evlerimizi yapın verin' diyorlar. Bunlar yapılacak. Çaresi yok. Bu yükün altından kalkacağız. Değişik formüller var. O formülleri geliştiriyoruz. Söz verdiğimiz gibi, 300 binden fazla konutu 1 yıl içinde, ondan sonraki 1.5 ve 2 yıla kalmadan da diğer bütün konutları bitirip herkesi evlerine kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

'SON 20 YILDA BÜYÜME HIZIMIZ YÜZDE 5.5 CİVARINDA'

Türkiye'nin büyüme hızı rakamlarına dikkat çeken Özhaseki, şöyle konuştu:

"Türkiye'de işler, bir takım yerlerde aksasa da, ufak tefek sıkıntılarımız olsa da iyiye gidiyor. Son 20 yılda büyüme hızımız yüzde 5.5 civarında. İhracatımız, 254 milyar dolara gelmiş. İstihdam sağladığımız rakam 31 milyon. Ya kolay mı? 31 milyon insanımıza iş bulmuşuz. 380 tane organize sanayinde, 75 bin fabrika tıkır tıkır çalışıyor ve üretim yapıyor. 230'a yakın ülkeye ihracat yapılıyor. Bu coğrafyada eğer siz bayrağımız dalgalansın, ezanımız okunsun, üzerimizde oyun oynanmasın istiyorsanız güçlü olacaksınız. Başka çareniz yok. Savunma sanayinde 75 milyar dolarlık proje var. İHA'lar, SİHA'lar ve Kızılelma'lar gökyüzünde seyrediyorlar. Uçak gemileri, helikopterler yapılıyor. Tanklarımız, tüfeklerimiz yapılıyor. Bir taraftan doğal gaz bir taraftan da Gabar'dan petrol buluyoruz. Gelişmeler de gayet iyi gidiyor. Bundan dolayı da elbette ki mutluyuz. Her alanda başarıdan başarıya koşuyoruz. Her bir bakanlık 20 yıl boyunca geçmişteki 80 yılla kıyaslandığında hepsinden çok fazla iş yapmışlardır." (DHA)Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU

2023-06-09 23:21:54



