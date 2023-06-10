Kayseri'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu, rögar kapakları yerinden çıktı

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Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken; cadde ve sokaklar suyla doldu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, rögar kapakları yerinden çıktı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde şiddetli yağmur nedeniyle rögar kapakları yerinden çıktı, suyla dolan cadde ve sokaklarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, suyun taştığı noktalarda, yolu araç trafiğine kapatarak çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-06-10 18:53:48



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