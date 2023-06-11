Kayseri´de sağanak etkili oldu

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Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)KAYSERİ´nin Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve caddeleri su bastı, araçlar yolda ilerlemekte zorlandı.

Yeşilhisar ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede rögarların tıkanması nedeniyle ev ve caddeleri su bastı, araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar evlerindeki suyu, kovalarla boşaltmaya çalıştı. Ekili tarım arazileri de zarar görürken, ilçede yer alan Soğanlı Vadisi´nde sağanak sele dönüştü. Kuvvetli yağışın vurduğu bölgelerde ekipler, suları tahliye etmek için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Yeşilhisar Metin DEĞİRMENCİ

2023-06-11 22:04:39



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