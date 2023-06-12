Kayseri- Niğde yolunda sel nedeniyle ulaşım durdu

Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR, (Kayseri), (DHA)KAYSERİ-Niğde yolu, sağanak nedeniyle suyla doldu. Bir süre trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kayseri-Niğde yolunun yaklaşık 110'uncu kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında 2 gündür belirli aralıklarla yağan sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle taşan dere yatakları sele neden oldu. KayseriNiğde yolu sel suları ile kaplandı. Tarım arazileri ise zarar gördü. Niğde'den Kayseri'ye gelen sürücüler tek şeritten ulaşımı sağlarken, Niğde'ye gitmek isteyen sürücüler için yol bir süre trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından Niğde istikametine giden sürücüler için de yol tek şeritli olarak ulaşıma açıldı. Bölgede sağanak yağış devam ediyor. Jandarma ekipleri, seyir halinde olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Metin DEĞİRMENCİ
2023-06-12 16:38:50
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