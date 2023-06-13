6 bin yıllık Kültepe'de çıkarılan eserler, oyma müzede sergilenecek



Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'nden çıkarılan yaklaşık 25 bin tarihi eser, yapımı devam eden oyma müzede sergilenecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, "Kültepe Kaniş Karum'da 1948 yılından beri kazı devam ediyor. Yaklaşık 25 bin adet buluntu ortaya çıkartıldı. Bu buluntular Türkiye'nin farklı depolarında ya da müzelerinde sergileniyor. Biz buradaki çıkan eserleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz vasıtasıyla Kayseri'ye kazandırmak, burayı sadece Kültepe'den çıkan eserlerin sergilendiği bir müze olarak kullanmak istiyoruz" dedi.

Kayseri-Sivas kara yolundaki Melikgazi ilçesine bağlı Bağpınar Mahallesi'nin girişinde, 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'nden çıkarılan yaklaşık 25 bin tarihi eserin sergilenmesi için kayadan oyma müzenin yapım çalışmaları 6 ay önce başladı. Bu kapsamda ekiplerin çalışması devam ediyor. Oyma müze tamamlandıktan sonra Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'nden çıkarılan eserler burada sergilenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, "Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan kayadan oyma müzenin içindeyiz. Burada şu anda açık alanımız yaklaşık 3 bin 500 metrekare. Bunun yanında 2 bin 800 metrekaresi kaya oyma bir mekanın içindeyiz. Yaklaşık 15 bin metreküp bir alan ediyor. 3 bin 500 metrekarenin 2 bin 800 metrekaresi, sergi alanı olarak kullanılacak. Geriye kalan alanlarda sosyal alanlar, karşılama alanları, bizim ofislerimiz ve hizmet alanları olarak kullanılacak" diye konuştu.

'YAKLAŞIK 25 BİN BULUNTU ORTAYA ÇIKTI'

Müzenin kullanım amacına değinen Senem, "Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'nde 1948 yılından beri kazı devam ediyor. Yaklaşık 25 bin adet buluntu ortaya çıkartıldı. Bu buluntular Türkiye'nin farklı depolarında ya da müzelerinde sergileniyor. Biz buradaki çıkan eserleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz vasıtasıyla Kayseri'ye kazandırmak, burayı sadece Kültepe'den çıkan eserlerin sergilendiği bir müze olarak kullanmak istiyoruz. Eserlerin korunması, öncelikle kazı alanlarında ve devlete ait müzelerde gerçekleştiriliyor. Buraya gelen eserlerin tamamının zaten gerekli muhafazaları yapılmış durumda olacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze bağlı uzmanlar, yeri geldiği zaman eğer eserlerde herhangi bir aşınma görülürse zaten müdahale ederek, gerekli çalışmaları yaparlar" ifadelerini kullandı.

'MÜZENİN İNŞASININ YAKLAŞIK YÜZDE 95'İ BİTTİ'

Müzenin, kentin turizmine katkı sağlayacağını belirten Senem, "Burası iki etaplı bir çalışma. İlk etabı kaba inşaatı. Biz kaba inşaatının son aşamalarındayız. Müzenin inşasının yaklaşık yüzde 95'i bitti. Bir ay içinde kaba inşaatı bitiririz, diye düşünüyoruz. Bunun dışında ince inşaatı ve teşhir, tanzim işleri var. Onu da 1 yıl içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kayseri sadece Kültepe'den ibaret değil. Birçok tarihi yapısı var. Birçok kültür eserleri var. Kayseri'de turizme yönelik kültür rotaları belirleniyor. Burası da o rotalara hizmet edecek duraklardan biri. Müzeyi yaptığımız yer aslında çok önemli bir lokasyon. Burası, Kayseri-Sivas yolu üzerinde yer alıyor. Ayrıca Koramaz Vadisi'nin de hemen bitiminde yer alan Bağpınar Mahallesi'nin de tam ucundayız. Ulaşımı çok rahat ve otopark problemimiz yok." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-06-13 12:54:58



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