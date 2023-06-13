Kayseri- Niğde kara yolunda sel nedeniyle ulaşım aksadı

Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)KAYSERİNiğde kara yolu, sağanağın neden olduğu selin taşıdığı kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yarım saatlik çalışmasıyla yeniden açılan yolda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Yeşilhisar ilçesinde 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanakta dereler taştı. Tarım arazileri zarar gördü. KayseriNiğde kara yolu, 110'uncu kilometresinde sel suları ve taşıdığı kayalar nedeniyle kaplandı. Yol ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Jandarma ekipleri, seyir halinde olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Metin DEĞİRMENCİ
2023-06-13 17:43:50
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