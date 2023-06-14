Kayseri'de sünger atölyesinde yangın: 1 yaralı

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Olcay DÜZGÜNİlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesindeki sünger atölyesinde çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 11'inci Caddedeki sünger atölyesinde meydana geldi. Sünger atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Bu sırada yangını söndürmek isteyen 1 işçi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiyi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜNİlyas KAPLAN

2023-06-14 18:21:11



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