Mali müşavire sokak ortasında silahlı saldırı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sevilay AY/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de kimliği belirsiz kişi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir Mustafa Mutlu, yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi'nde meydana geldi. Mali müşavir Mustafa Mutlu, yolda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirsiz 1 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Mutlu, tabancayla açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Mutlu, çevredekilerin yardımıyla otomobil ile Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar sonrası adrese gelen polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Sevilay AY

2023-06-15 13:25:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.