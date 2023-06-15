Mali müşavire sokak ortasında silahlı saldırı

Sevilay AY/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de kimliği belirsiz kişi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir Mustafa Mutlu, yaralandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi'nde meydana geldi. Mali müşavir Mustafa Mutlu, yolda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirsiz 1 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Mutlu, tabancayla açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Mutlu, çevredekilerin yardımıyla otomobil ile Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar sonrası adrese gelen polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Sevilay AY
2023-06-15 13:25:14
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