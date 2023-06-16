Kayseri'de 24 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özge ARIKSevilay AY/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan L.K. (29) isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan L.K. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki adreste olduğu belirlendi. L.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özge Zeynep ARIKSevilay AY

2023-06-16 17:57:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.