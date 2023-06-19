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Bakan Özhaseki: 1 yıl içinde 311 bin konut yapılacak

DHA

Bakan Özhaseki: 1 yıl içinde 311 bin konut yapılacak


Furkan KAVUKLU-Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirterek,  "Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içinde 311 bin konut yapılacak. Şimdi yeni bir döneme doğru geçiyoruz. Eski hatalara düşmeyeceğiz. Fay kırıkların üzerinde yapı yapılmasına, dere yataklarına ev yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bundan sonra zemin artı 4, zemin artı 3 gibi bir konutlaşmaya geçeceğiz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Özhaseki, "Aslında bu proje benim hazırladığım bir proje değil. Hakkı teslim etmek lazım. Bir önceki bakan arkadaşımız döneminde, hatırladığım kadarıyla 29 il için hazırlanmış. Bizim binamız eskiydi. Depreme dayanıksızdı. Bu binanın bir an önce dönüşmesi, değişmesi gerekiyordu. Onlardan birisi de bizim şehrimizin binasıydı. Sağ olsunlar hazırlamışlar. Programa almışlar. Bugün temel atma da bana nasip oldu. Yarın açılış kime nasip olur ben bilmem. Ama biz kendi dönemize isabet eden zaman dilimi içerisinde üzerimize düşen doğruları yapmaya çalışıyoruz. Burada bu binamız 4 katlı olacak. Bizim Anadolu'da kadim kültürümüzün ve medeniyetimizin bir parçası olan Selçuklu medeniyetine benzer bir yapıda olacak" ifadelerini kullandı.
'250 BİN CİVARINDA BİNANİN ŞU ANDA İNŞAATLARI SÜRÜYOR'
Kentsel dönüşüme değinen Bakan Özhaseki, "Türkiye'deki kentsel dönüşümü bakanlık olarak sürdürmeye çalışıyoruz. 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çıkan bir yasadan sonra o günden bugüne neredeyse 10 yıl içinde 2 milyondan fazla bina yenilenmiş ve depreme dayanıklı hale getirilmiş. 250 bin civarında binanın da şu anda inşaatları sürüyor. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah bunu daha da hızlandırmak zorundayız. Bir taraftan TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 270 bin konut yapılmış. Sosyal konutlarla birlikte bizim bu sayıyı çok daha ileri derecelere taşımamız icap ediyor. Millet bahçeleri yapıyoruz. Şu anda 74 milyon metrekarelik bir alanda çalışıyor ama hedefimiz 100 milyon metrekareye ulaşmak. Bunu da bakanlık olarak yapabilecek gücümüz, bilgimiz ve birikimimiz var" diye konuştu.
'850 BİN BAĞIMSIZ BİRİM YAPMAK ZORUNDAYIZ'
11 ili etkileyen depremler hakkında konuşan Özhaseki, "6 Şubat'ta büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. O günlerde söylenen söz doğruydu. 'Asrın afetiydi'.  Malazgirt'ten bu tarafa başımıza gelebilecek en büyük felaket herhalde buydu. Doğrudan 11 ilimizi etkiledi. 100 kadar ilçemizi 1000'den fazla köyümüzü etkiledi. Yıkılan konut sayısı ve yapmak zorunda olduğumuz bağımsız birim sayısı, ara ara itirazlarla birlikte değişmekle beraber 680 bin civarında konut ve 170 bin civarında da depo ve iş yeri gibi bağımsız birimden oluşuyor. Yani bizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın yarasını sarabilmek amacıyla 850 bin bağımsız birim yapmak zorundayız" dedi.
'FAY KIRIKLARIN ÜZERİNE EV YAPILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'
Deprem bölgesindeki inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Özhaseki şöyle konuştu:
"170 bin civarında konutun yapım ihalesi tamamlanmış veya devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içinde 311 bin konut yapılacak. Şimdi yeni bir döneme doğru geçiyoruz. Bu yeni dönemde de evet rezerv alanlarındaki inşaatımız devam edecek ama şehir merkezleri ne olacak? Oraların da canlanması lazım. Herkesin hatırasının olduğu yerde ve geçmişle bağ kurduğu mahallelerde de kentsel dönüşümün yapılması lazım. Yerinde dönüşüm diye adlandırdığımız bu projeyi de önümüzdeki günlerde inşallah bizler devreye sokacağız. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Eski hatalara düşmeyeceğiz. Fay kırıkların üzerinde yapı yapılmasına, dere yataklarına ev yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. 'Efendim denizin üzerinde bile ev yapılabiliyor, niye 15-20 kat yapılmasına izin vermiyorsunuz ki?' gibi sözleri çok duyuyoruz. Evet öyle. Ama standartları yerine getirmek de ne yazık ki biraz ihmalkar davranan bir yapımız var. Bundan sonra zemin artı 4, zemin artı 3 gibi bir konutlaşmaya geçeceğiz." (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Sevilay AY
2023-06-19 13:09:32

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